Kerken-Stenden (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitagabend (14. Oktober 2022) gegen kurz nach 21:00 Uhr versucht, in ein Haus an der Dorfstraße einzudringen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und lösten dabei einen Einbruchsalarm aus, so dass sie das Haus vermutlich nicht betraten und ohne Beute flüchteten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

