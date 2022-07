Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Wirtschaftsweg KH-Winzenheim (ots)

Im Zeitraum 11.07.-14.07.2022 befuhr ein bislang unbekannter PKW den Wirtschaftsweg von der Bretzenheimer Straße kommend nördlich von KH-Stadt (südlich des Stadtteils KH-Winzenheim) entlang der B41 in Richtung Bretzenheim. Aus noch ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in den dortigen Weinbergsreihen. Hierdurch wurden mehrere Rebstöcke in erster und zweiter Reihe sowie mehrere Metallstützen beschädigt. Dem örtlich ansässigen Weingut entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben und sachdienliche Hinweise liefern können.

