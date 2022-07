Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Geschwindigkeitskontrollen

Hargesheim (ots)

Am Mittwoch, den 13.07.2022 führten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle am frühen Nachmittag Geschwindigkeitskontrollen in der Gemarkung Hargesheim (Ortsausgang Lindenstraße in Richtung Rüdesheim) durch. Bei erlaubten 50 km/h außerorts wurde als Tagesschnellster ein PKW-Fahrer mit gemessenen 80 km/h festgestellt. Ihn erwartet ein nicht unerhebliches Bußgeld sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister. Insgesamt mussten in kurzer Zeit 17 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Nahezu alle Verkehrsteilnehmer zeigten sich im Rahmen der Kontrollen einsichtig hinsichtlich ihres Fehlverhaltens. Die Polizeikräfte nutzten zur Datenerfassung der Ordnungswidrigkeiten in den Fällen, bei denen keine Entrichtung der Verwarn-/Bußgelder via Kartenzahlung vor Ort möglich war, eine spezielle Anwendung auf ihren dienstlichen Smartphones - für Vorbeifahrende könnte dies möglicherweise nach privatem Vergnügen ("daddeln") ausgesehen haben, dieser Eindruck täuschte dann allerdings.

