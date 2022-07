Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kind

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitagabend, 08.07.2022 ist es in der Willibald-Hamburg-Straße in Bad Kreuznach zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Fahrrad gekommen. Der Lkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 11-jährigen Fahrradfahrers. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Gegen den Fahrer des Lkw wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

