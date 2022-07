Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten - Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Wilhelmstraße/Salinenstraße (ots)

Ein mit drei Insassen besetzter PKW befährt heute gegen 08:55 Uhr die Wilhelmstraße aus Richtung Brückes kommend in Richtung Bahnhof. Ein mit einer Person besetzter PKW befährt zur gleichen Zeit die Salinenstraße in Richtung Kreuzkirche, um an der Einmündung nach links in die Wilhelmstraße einzubiegen. Im ampelgeregelten Einmündungsbereich unmittelbar vor der Kreuzkirche kommt es zur Frontalkollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch letztlich drei der insgesamt vier Insassen leicht verletzt werden. Zur Klärung der Schuldfrage ist die Polizei auf Hinweise von Zeugen angewiesen, die sichere Angaben zu den jeweiligen Ampelanlagen machen können, da nach derzeitiger Ermittlungslage eines der beiden Fahrzeuge bei Rotlicht gefahren sein muss. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es bis zur Bergung der beiden Unfallfahrzeuge durch den Abschleppdienst aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zwischenzeitlich zu unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen. Außerdem befanden sich neben zwei Streifenbesatzungen aufgrund der Einsatzmeldung insgesamt vier Rettungswägen vor Ort im Einsatz.

