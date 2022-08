POL-ST: Lienen, Rennradfahrer bei Alleinunufall schwer verletzt

Greven (ots) - Am Mittwoch (24.08.) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Emsdettener Straße / Grimmstraße gerufen worden. Ein 21-jähriger Grevener fuhr mit einem Opel Astra gegen 19.00 Uhr auf der Grimmstraße in Richtung Emsdettener Straße. An der Einmündung wollte er nach links auf die Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Reckenfeld abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte der Opel ...

