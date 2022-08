Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, U-Haft für drei Männer wegen schweren gemeinschaftlichen Raubs

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei Ibbenbüren hat am Sonntagabend (21.08.22) gegen 22.30 Uhr am Bahnhof in Esch drei Männer vorläufig festgenommen. Mittlerweile sitzen sie in Untersuchungshaft. Diese hatte das Amtsgericht Ibbenbüren angeordnet. Es geht um schweren gemeinschaftlichen Raub. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 18-jährige sowie einen 22-jährigen Nordafrikaner, alle ohne festen Wohnsitz. Zeugenaussagen zufolge gab es am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr im Zug von Osnabrück nach Rheine, in der Eurobahn, zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den drei Männern und dem Zugbegleiter. Ein Reisender mischte sich ein und wurde von einem der drei Beschuldigten körperlich angegangen. Dem Geschädigten wurde ersten Erkenntnissen zufolge eine unbekannte Substanz ins Gesicht gesprüht. Auch andere Fahrgäste bekamen von der Substanz etwas ab und erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Als der Zug am Bahnhof Ibbenbüren-Esch hielt, konnten die drei Männer zunächst flüchten. Einer von ihnen nahm den Rucksack des angegriffenen Zeugen mit. Der Zeuge, der sich eingemischt hatte, musste sich im Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Die Polizei fahndete nach den Tatverdächtigen - und konnte sie eine Stunde später auffinden. Sie wurden vorläufig festgenommen. Einer der Männer hatte auf der Flucht noch das Schloss eines am Bahnhof abgestellten Pedelecs aufgebrochen und das Rad entwendet. Dieses konnte bei den Beschuldigten festgestellt werden. Alle drei wurden zunächst zur Polizeiwache nach Ibbenbüren gebracht und später der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die schließlich die Untersuchungshaft anordnete.

