Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Angetrunkener Fußgänger quert Straße - Kradfahrer stürzt

Soest (ots)

Zwei Verletzte und circa 3.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (25. Januar 2022), gegen 18.10 Uhr, auf der Niederbergheimer Straße. Zuvor befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Möhnesee mit seinem Kleinkraftrad die Niederbergheimer Straße in Richtung Müllingsen. In Höhe einer Tankstelle querte ein dunkel gekleideter, 60-jähriger Fußgänger mit einer Bierkiste die Fahrbahn, ohne die Vorfahrt des Kradfahrers zu beachten und kollidierte mit diesem. Durch den folgenden Sturz verletzten sich beide. Während der Jugendliche nach einer Erstbehandlung im Krankenwagen direkt wieder entlassen werden konnte, brachte eine Rettungswagenbesatzung den Fußgänger in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Ein bei dem 60-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0.98 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. (reh)

