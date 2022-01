Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rücken zugedreht und Handy gestohlen

Soest (ots)

Ein Mitarbeiter eines Kiosks in der Brüderstraße bediente am Dienstagmorgen (25. Januar 2022), gegen 10.15 Uhr, zwei Kunden. Nachdem er sich zwischenzeitlich kurz zum Warenregal umdrehte, bezahlten die beiden Männer ihre Ware und verließen den Kiosk in Richtung Bahnhof. Jetzt stellte er fest, dass sein zuvor auf dem Tresen im Kassenbereich liegendes schwarzes iPhone XS, mit einem Pferdeaufkleber auf der Rückseite, fehlte.

Tatverdächtiger 1

- Circa 35 - 40 Jahre alt - Lange, braune Haare mit Vollbart - Ungepflegte Erscheinung

Tatverdächtiger 2

- Circa 40 - 45 Jahre alt - Schätzungsweise 190 cm groß - Trug einen orangefarbenen Rucksack und eine dreieckig zulaufende Sonnenbrille

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen oder den Verbleib des iPhone geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell