Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Radfahrerin fährt bewusst in wartendes Kfz und entfernt sich vom Unfallort

Straelen (ots)

Am Montag (17. Oktober 2022) gegen 18:05 Uhr, kam es in Straelen zu einer Unfallflucht. Die 36-jährige Fahrerin eines grauen VW Sharan hatte mit ihrem Fahrzeug auf einem Radweg an der Venloer gehalten, um einer auf sie wartenden Person das Einsteigen zu ermöglichen. Zum selben Zeitpunkt näherte sich eine Fahrradfahrerin aus Fahrtrichtung Ostwall kommend und fuhr dem haltenden Fahrzeug entgegen. Die Radfahrerin steuerte auf das Fahrzeug zu und es kam zur Kollision. Im Anschluss suchte die bislang noch bekannte Frau das Gespräch mit der wartenden Autofahrerin und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Die Personenbeschreibung der Radfahrerin lautet wie folgt: - weiblich - Alter: ca. 30 bis 39 Jahre alt - ca. 160cm bis 165cm groß - schlanke Statur - asiatisches Erscheinungsbild

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell