Bad Hersfeld. Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld vollstreckte am Montag (05.12.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Philippsthal, Heringen und Niederaula und stellte dabei Betäubungsmittel sicher.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse. Die Beamten stellten - unterstützt von Kolleginnen und Kollegen aus ganz Osthessen und dem Polizeipräsidium Nordhessen - Marihuana und Amphetamin im Straßenverkaufswert von 800 Euro sowie verschiedene Gegenstände, die dem Verkauf von Drogen dienen, sicher. Zudem ergaben sich weitere Hinweise auf einen gewerbsmäßigen Handel durch die Beschuldigten. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern weiter an.

Insgesamt konnten fünf beschuldigte Personen im Alter zwischen 19 und 39 Jahren vorläufig festgenommen werden, die nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden, da keine Haftgründe vorlagen.

Alheim. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (05.12.) zwei Pkw - einen VW Polo und einen VW Amarok - auf einem Grundstück in der Borngasse im Ortsteil Heinebach auf. Die Täter stahlen Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verursachten circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld. In der Hainstraße brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (02.12.) und Montagmorgen (05.12.) in ein Restaurant ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und stahlen einen Schokoladenbrunnen sowie eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

