Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - E-Zigaretten gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Das hintere amtliche Kennzeichen VB-CH 594 eines schwarzen BMW 320i stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (02.12.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hortgasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Zigaretten gestohlen

Alsfeld. Am Sonntagnachmittag (04.12.), gegen 15 Uhr, betraten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sechs unbekannte Personen den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Schellengasse. Anschließend erkundigten sich zwei Männer der Gruppierung nach dem Preis von Verkaufswaren. In diesem Zusammenhang verließ der Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz hinter dem Tresen. Während der Angestellte die vermeintlichen Kunden betreute, entwendeten die weiteren Personen zunächst unbemerkt mehrere E-Zigaretten im Gesamtwert von 160 Euro und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Ulrichstein. Unbekannte brachen zwischen Sonntag (27.11.) und Mittwoch (30.11.) in ein Wohnhaus in der Unter-Seibertenröder Straße in Bobenhausen II ein. Aus dem Wohnraum stahlen die Einbrecher Schmuck im Gesamtwert von etwa 2.300 Euro und hinterließen zudem Sachschaden von rund 500 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell