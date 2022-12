Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Pkw aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Cornberg. Unbekannte stahlen am Donnerstag (01.12.), zwischen 20 Uhr und 24 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-RM 59 eines schwarzen Opel Astra. Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße "Auf der Höhe". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Ein Mehrfamilienhaus im Sandweg im Ortsteil Hohe Luft wurde am Samstag (03.12.), zwischen 13 Uhr und 16.45 Uhr, zum Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Zugangstür gelangten die Einbrecher in eine der Wohnungen, deren Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Mitsamt verschiedener Schmuckstücke im Gesamtwert von circa 500 Euro flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Sie hinterließen außerdem etwa 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Alheim. Einen blauen Audi Q5 brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (05.12.) im Akazienweg in Heinebach auf. Anschließend entwendeten die Langfinger einen darin hinterlassenen Geldbeutel samt Inhalt. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell