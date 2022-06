Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Baggerschaufeln entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

In der Nacht von 31.05.2022 auf 01.06.2022 wurden im Bereich der Baustelle B271 insgesamt 3 Muldenbaggerschaufeln und 3 runde LED Leuchten entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten in den Baustellenbereich und transportierten das Diebesgut mit einem noch nicht bekannten Fahrzeug ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell