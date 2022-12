Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Hünfeld

Hünfeld (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag 14:00 Uhr ereignete sich in Hünfeld in Höhe Am Fuldaer Berg 28 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter orange/roter PKW Suzuki Swift wurde im Bereich der hinteren Stoßstange und dem linken hinteren Kotflügel getroffen und nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 1500 EUR geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste zumindest einen Schaden am rechten Außenspiegel und eventuell auch an den rechten Karosserieteilen davongetragen haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen graublau metallic farbenen Opel Astra H (Erstzulassung 2007 bis 2010).

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen kann, meldet sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

