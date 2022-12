Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der PSt. Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Donnerstag, 01.12.2022 gg. 17:40 Uhr kam es im Bereich der Homberger Str. 24 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein geparkter Renault Clio eines 53-jährigen Hamburgers - vermutlich durch eine schwarzen Audi - beim Vorbeifahren gestriffen, so dass der Außenspiegel des Clio beschädigt wurde. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Samstag, 03.12.2022, gg. 19 Uhr kam in der der Breitenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein 25-jähriger Bensheimer mit seinem Kastenwagen beim Rangieren gegen eine Straßenlaterne stieß. An der Straßenlaterne und dem Kastenwagen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.750 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Samstag, 03.12.2022, gg. 19:15 Uhr kam in im Bereich Hünfelder Str. /Kreisel zur Blauen Liede zu einem Verkehrsunfall, als ein 27-jähriger Bad Hersfelder sich dem Fußgängerüberweg näherte und eine vierköpfige Familie erst im letzten Moment wahrnahm, als diese den Fußgängerüberweg querten. Der 27-Jährige konnte rechtzeitig mit seinem Pkw ausweichen, überfuhr jedoch die Beschilderung des Kreisverkehrs und landete in einem angrenzenden Zaun. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8.000 EUR.

