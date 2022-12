POL-OH: Wohnhausbrand in Schenklengsfeld Ergänzung Einsatzstelle: Schenklengsfeld, Rosenweg

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit Personenschaden, 02.12.2022, 14:08 Uhr, Bebra, Am Sportplatz/Kasseler Straße. 61-jähriger PKW Fahrer befuhr die Straße Am Sportplatz in Richtung Kasseler Straße. Beim Linksabbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten PKW einer 66- jährigen Frau aus Bebra, hierbei verletzten sich die Fahrerin und Beifahrerin leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ...

