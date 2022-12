POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Fulda (ots) - Einbruch in Gaststätte Künzell. Eine Gaststätte im Hahlweg wurde am frühen Freitagmorgen (02.12.), gegen 1.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten ein Fester des Objekts auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Als sie anschließend versuchten auch eine Tür zu den Mitarbeiterräumen gewaltsam zu öffnen, wurde ein dort aufenthältiger Mitarbeiter auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam. Mitsamt einer Flasche Whisky flüchteten die ...

mehr