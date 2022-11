Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim,Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Fahrzeug - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.00 Uhr bis Samstag 14.20 Uhr kam es im Vogesenweg zu einer Unfallflucht. Eine 42- Jährige parkte ihren Mazda CX ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der dortigen Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

