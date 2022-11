Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach-Lindach, Rheim-Neckar-Kreis: Starke Rauchentwicklung im ehemaligen Bahnwärterhäuschen löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Eberbach-Lindach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem es in dem ehemaligen Bahnwärterhäuschen in der Kastanienstraße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Ersten Ermittlungen zufolge führte der 79-jährige Eigentümer des Gebäudes Renovierungsarbeiten durch. Aus bislang nicht bekannten Gründen brach dann im Heizungsraum ein Feuer aus. Der Eigentümer versuchte den Brand noch selbstständig mit Wasser zu löschen. Hierbei verletzte er sich leicht. Die 36 eingesetzten Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach konnten die Rauchentwicklung rasch eindämmen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genaue Brandursache sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Brandexperten des Polizeireviers Eberbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell