POL-OS: Bohmte: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - eine Person lebensgefährlich verletzt

Bramsche (ots) - Am Sonntagnachmittag führte die Polizei Bramsche an der Balkumer Straße in Richtung Ueffeln eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb der geschlossenen Ortschaft am Kontrollort ist auf 50 km/h begrenzt. Die gefahrene Geschwindigkeit wird zusätzlich mit einer aktiven Warntafel der Verkehrswacht angezeigt. ...

