Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Handyshop

Melle (ots)

In der Nacht zu Montag um 02:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Laden eines Mobilfunkanbieters in der Mühlenstraße. Der Unbekannte drang gewaltsam in die Geschäftsräume ein und entwendete offenbar mehrere Smartphones. Als die Alarmanlage auslöste, flüchtete der Unbekannte. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ergebnislos. Der oder die Unbekannte war mit einer rot-blauen Jacke, blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Wer Hinweise zu der Tat oder der beschriebenen Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell