POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw in Sandkrug beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Mittwoch, 12. Oktober 2022, vom Gelände eines Sanitätshauses in der Rudolf-Diesel-Straße in Ganderkesee Gartengeräte entwendet. In der Zeit von 20:40 Uhr bis 21:00 Uhr brachen sie das Schloss des Schiebetors auf und begaben sich auf dem Betriebsgelände zu Garagen. Eine davon hebelten sie auf und entwendeten ...

mehr