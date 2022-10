POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen in der Gemeinde Hude

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Mittwoch, 12. Oktober 2022, in einem Gewerbegebiet in der Gemeinde Hude in einen Fachbetrieb für Glasbau eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 23:25 bis 23:35 Uhr warfen sie mit einem massiven Gegenstand eine Eingangstür ein ...

