Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Fachbetrieb für Glasbau in der Gemeinde Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Mittwoch, 12. Oktober 2022, in einem Gewerbegebiet in der Gemeinde Hude in einen Fachbetrieb für Glasbau eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 23:25 bis 23:35 Uhr warfen sie mit einem massiven Gegenstand eine Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude in der Straße 'An der Autobahn'. Hier suchten sie gezielt die Büroräume auf und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Alleine der entstandene Sachschaden betrug 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

