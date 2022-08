POL-NI: Portemonnaiediebstahl

Bückeburg (ots) - (ma) Zeugen entdeckten am Mittwoch gg. 01.20 Uhr den Brand eines Stoppelfeldes an der Landesstraße 450 in Bückeburg/Rusbend. Das Feuer auf dem abgeernteten Feld an der Rusbender Straße wurde durch die Feuerwehren aus Rusbend und Warber gelöscht, wobei durch das schnelle Einschreiten lediglich eine Fläche von ca. 3qm verbrannten. Bei der Spurensuche zur Brandursache konnten die Beamten innerhalb der Brandstelle Reste von einem Feuerwerkskörper ...

