POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Butjadingen

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 12. Oktober 2022, gegen 19:40 Uhr, ein Schornsteinbrand im Postweg in Hundsmühlen gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass in einem Restaurant eine Dunstabzugshaube in Brand geraten war. Zur Brandbekämpfung bzw. zum Ausschließen von Glutnestern musste das ...

mehr