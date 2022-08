Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Transporter gestohlen und zwei Unfälle gebaut

Landau (ots)

Ein 44-Jähriger entwendete am Donnerstagabend in der Königsstraße den Schlüssel eines Transportes, der dem Besitzer kurz zuvor aus der Hosentasche gefallen war. In der Folge fuhr der 44-Jährige mit dem Transporter in Richtung Martin-Luther-Straße / Reiterstraße davon und kollidierte hier mit einer Hauswand und einer Baustellenabsperrung. Bei der weiteren Fahrt stieß er in der Rheinstraße gegen eine Straßenlaterne. Dort wurde er durch die Polizei festgenommen. Der 44-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand eigenen Angaben zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er in einem Krankenhaus vorgestellt. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell