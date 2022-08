Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Jugendheim

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23./24.08.2022) kam es zu einem versuchten Einbruch in das Jugendheim in der Luitpoldstraße in Edenkoben. Es wurde versucht ein Fensterrahmen aufzubohren und auch ein Fenster aufzuhebeln, was in beiden Fällen jedoch misslang.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zeitraum gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

