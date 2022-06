POL-K: 220609-1-K/BAB Kleinkind erliegt nach Unfall auf Bundesautobahn 4 seinen Verletzungen

Bonn/Köln (ots) - In Vorbereitung auf eine mögliche Verschärfung der Corona-Situation im Herbst hat der FDP-Politiker und ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum dafür plädiert, die Gesetzgebung zur Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes "so schnell wie möglich" in Gang zu setzen, um Sicherheit zu ...

mehr