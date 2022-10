Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Huntlosen

Delmenhorst (ots)

Enorme Schäden sind am Donnerstag, 13. Oktober 2022, gegen 07:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Huntlosen entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Wardenburg mit einem Traktor mit angebauter Arbeitsmaschine die Bahnhofstraße in Richtung Hengstlage. In Höhe der Straße 'Alter Postweg' kollidierte die angehängte und breite Arbeitsmaschine mit einem in einer Parkbucht stehenden Pkw einer 25-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten. Durch den Aufprall wurde ihr Kleinwagen gegen einen Zaun und anschließend auf das Nachbargrundstück geschoben. Während am Traktor bzw. der Arbeitsmaschine lediglich Kratzer zu sehen waren, entstand am Kleinwagen wirtschaftlicher Totalschaden.

Personen wurden nicht verletzt. An der Unfallstelle waren 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Huntlosen eingesetzt, die mit drei Fahrzeugen ausrückten.

