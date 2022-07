Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Schwerer Arbeitsunfall im Industriegebiet Europastraße

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Montag um 12:31 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen zu einer Technischen Hilfeleistung in die Europastraße alarmiert. Beim Be- und Entladen eines LKW war es zu einem folgenschweren Unfall gekommen, bei dem ein Mitarbeiter von einem Gabelstapler überrollt wurde. Unter dem Einsatzstichwort "Eingeklemmte Person" wurden sofort Einheiten aller vier Feuer- und Rettungswachen zum Einsatzort entsandt.

Die ersteintreffenden Einheiten der Feuerwache 1 konnten schnell als Rückmeldung geben, dass die Person glücklicherweise nicht eingeklemmt war, sodass ein Großteil der alarmierten Kräfte die Einsatzfahrt abbrechen konnten. Die überrollte Person wurde sofort von den Einheiten des Rettungsdienstes und dem alarmierten Notarzt versorgt. Im Zuge der Erstversorgung und Behandlung wurde dann seitens des Notarztes zunächst entschieden, dass ein Transport mittels Rettungshubschrauber notwendig ist.

Der alarmierte Christoph 9 aus Duisburg unterstützte die Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen vor Ort. Der Transport konnte nach der Stabilisierung des Patienten schlussendlich bodengebunden im Rettungswagen unter Begleitung des Notarztes erfolgen.

Insgesamt waren zwölf Kollegen der Feuerwehr Gelsenkirchen etwa eineinhalb Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell