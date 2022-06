Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Dienstag erreichte gegen 01.11 Uhr ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr. Der Anrufer berichtete über einen Kellerbrand mit Verrauchung des Treppenraumes in der Devensstraße in Gelsenkirchen Horst. Da sich noch Personen im Gebäude befanden, wurden die Einsatzkräfte unter dem Stichwort "Feuer- Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr machten sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Im Keller wurde der Brand von Unrat festgestellt, der von einem Atemschutztrupp mit einem Strahlrohr gelöscht werden konnte.

Nach eingehender Untersuchung durch den eingesetzten Notarzt mussten insgesamt drei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in die Gelsenkirchener Krankenhäuser eingeliefert werden.

Um 02:00 Uhr konnte "Gefahr beseitigt" gemeldet werden und die Maßnahmen wurden zurückgefahren. Insgesamt war die Feuerwehr Gelsenkirchen mit 34 Einsatzkräften vor Ort.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell