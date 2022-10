Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unbekannte brechen in Getränkemarkt ein - Polizei sucht Zeugen

Bohmte (ots)

Zwischen Freitagabend (20:00 Uhr) und Samstagmorgen (08:00 Uhr) ist ein Getränkemarkt an der "Osnabrücker Straße" ins Visier von Unbekannten geraten. Über das Dach verschafften sich die Diebe Zugang in das Gebäude und nahmen diverse Tabakwaren und Spirituosen an sich. Mit der Beute flüchteten die Eindringlinge schließlich vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05471/9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell