POL-RTK: Mazda kollidiert mit Schutzplanke +++ Gegen Volkswagen geprallt und davongefahren

Bad Schwalbach (ots) - 1. Seniorin von Trickdiebin bestohlen, Bad Schwalbach, Am Parkblick, 23.09.2022, 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, (pl)Eine Trickdiebin hat am Freitagnachmittag in der Straße "Am Parkblick" in Bad Schwalbach eine Seniorin in deren Wohnung bestohlen. Die mit einem weißen Kittel bekleidete Frau ...

mehr