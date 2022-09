PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Seniorin von Trickdiebin bestohlen +++ Einbruch in Erdgeschosswohnung +++ Herumliegender Reifen auf der Fahrbahn - Unfall

Bad Schwalbach (ots)

1. Seniorin von Trickdiebin bestohlen,

Bad Schwalbach, Am Parkblick, 23.09.2022, 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr,

(pl)Eine Trickdiebin hat am Freitagnachmittag in der Straße "Am Parkblick" in Bad Schwalbach eine Seniorin in deren Wohnung bestohlen. Die mit einem weißen Kittel bekleidete Frau erschien gegen 15.45 Uhr bei der Geschädigten zu Hause. Unter dem Vorwand vom Pflegedienst zu sein, erschlich sie sich dann Zutritt zu deren Wohnung und lenkte ihr Opfer dort geschickt ab, so dass sie oder aber ein Komplize unbemerkt Wertgegenstände entwenden konnte. Als die Seniorin kurz darauf auf den Diebstahl aufmerksam wurde und ihre Nachbarin vor der Masche warnen wollte, hielt sich die Trickdiebin bereits in der Wohnung der benachbarten Seniorin auf, ergriff dann aber nach der Enttarnung mit einem vor der Wohnungstür wartenden Mann unverrichteter Dinge die Flucht. Die Trickdiebin soll ca. 1,55 Meter groß gewesen sein und dunkle Haut sowie dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe sie einen Mantel, ähnlich einem Arztkittel. Der vor der angelehnten Wohnungstür wartende Mann soll stämmig und groß gewesen sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Niedernhausen, Niederseelbach, Friedensstraße, 23.09.2022, 05.40 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Freitag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Niederseelbach eine Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen in die Wohnung ein, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und ergriffen anschließend mit aufgefundenem Bargeld die Flucht. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Herumliegender Reifen auf der Fahrbahn - Unfall, Taunusstein, Bundesstraße 417, 22.09.2022, 06.00 Uhr,

(pl)Aufgrund eines auf der Fahrbahn herumliegenden Reifens kam es am vergangenen Donnerstag auf der B 417 zwischen Taunusstein und Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Autofahrerin war gegen 06.00 Uhr mit ihrem Suzuki von Taunusstein kommend auf der Bundesstraße in Richtung Wiesbaden unterwegs, als im Bereich der Steigung zur Platte ein kompletter Reifen auf der Fahrbahn lag. Die 30-Jährige konnte dem herumliegenden Gegenstand nicht mehr ausweichen und fuhr mit ihrem Wagen über den Reifen. Dies hatte zur Folge, dass der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zur Herkunft des herumliegenden Reifens machen können, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

