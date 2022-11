Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Geschwindigkeitsmessung auf der Balkumer Straße

Bramsche (ots)

Am Sonntagnachmittag führte die Polizei Bramsche an der Balkumer Straße in Richtung Ueffeln eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb der geschlossenen Ortschaft am Kontrollort ist auf 50 km/h begrenzt. Die gefahrene Geschwindigkeit wird zusätzlich mit einer aktiven Warntafel der Verkehrswacht angezeigt. Im Zeitraum von etwa 2,5 Stunden wurden insgesamt neun Auto- und Kradfahrer mit einer Überschreitung von mehr als 20 km/h (Bußgeld-/Punktebereich) gemessen. Ein 30-jähriger Kradfahrer aus Merzen muss zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen, da er die Geschwindigkeit um mehr als 50 km/h überschritten hatte.

