Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Eine bislang unbekannte Person fuhr am Donnerstag (01.12.2022), gegen 17.40 Uhr, auf eine Verkehrsinsel in der Prälat-Caire-Straße (Höhe Orangerie Straße) auf und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen (Z. 222). Anschließend flüchtete die Person mit dem Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von 350 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell