Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Raub in Trittau gesucht

Ratzeburg (ots)

10. Oktober 2022 | Kreis Stormarn - 02.10.2022 - Trittau

Am 02. Oktober 2022 (Sonntag) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Raub in der Kirchenstraße in Trittau.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine 46-jährige Trittauerin nach dem Verlassen der Sparkasse in der Poststraße in Richtung Lütjenseer Straße von drei Personen verfolgt. Im Bereich der Kirchenstraße wollte die 46- Jährige mit ihrem Mobiltelefon jemanden anrufen. Die Täter schubsten sie unvermittelt und entrissen ihr die Handtasche sowie Klapphandy der Marke Samsung. In der Tasche befand sich mehr als 500 Euro Bargeld. Aufgrund der Dunkelheit konnte sie keine Angaben zu den Tätern machen.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Trittau im Bereich der Poststraße und Kirchenstraße gesehen? Wer hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell