Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Feuer in einer Reinfelder Schule

Ratzeburg (ots)

07. Oktober 2022 | Kreis Stormarn - 06.10.2022 - Reinfeld

Am gestrigen Abend (06.10.2022) kam es in einer Gemeinschaftsschule in Reinfeld zu einem Feuer.

Gegen 19:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Immanuel-Kant-Schule gerufen, da der Feueralarm ausgelöst wurde. Die eingesetzten Kräfte konnten nach einer Absuche des Gebäudes ein Feuer in einem Geräteraum im Obergeschoss des Altbaus ausmachen. Die freiwillige Feuerwehr Reinfeld konnte es schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Aus bisher ungeklärter Ursache sind Einrichtungsgegenstände im Raum in Brand geraten. Durch die große Hitze entstand Gebäudeschaden. Der Raum ist vorerst nicht mehr nutzbar.

Eine Verbindung zu vorangegangenen Bränden an der Schule kann nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf 10000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung übernommen.

Jan Wittkowski

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell