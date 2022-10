Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei

Ratzeburg (ots)

04. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.10.2022 - Mölln

Am 02. Oktober 2022 konnten Beamte der Polizeistation Mölln einen alkoholisierten Fahrer ohne Führerschein stoppen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr kurz vor 02:00 Uhr ein 23- Jähriger aus der Nähe von Mölln die Straße "Vorkamp" in Richtung Innenstadt. Als die Beamten hinter ihm fuhren bog er in den Grambeker Weg ein und beschleunigte stark. Nachdem Blaulicht und Stopp- Signale eingeschaltet wurden, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Grambek. Mit seiner Fahrweise gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer. Auf der Strecke zwischen Grambek und Güster verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und drehte sich. Die Beamten konnten den 23- Jährigen vorläufig in Gewahrsam nehmen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,43 Promille. Des Weiteren wurden Anzeichen auf Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt. Die Entnahme von Blutproben wurde angeordnet und das Fahrzeug beschlagnahmt.

Der Fahrer wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss, des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Führerschein verantworten müssen.

