Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Ratzeburg (ots)

30. September 2022 | Kreis Stormarn - 29.09.2022 - Ahrensburg

Am 29.09.2022, gegen 08.35 Uhr, kam es Bereich der Hamburger Straße, vor dem Kreuzungsbereich Waldemar Bonsels Weg, in Ahrensburg in Fahrtrichtung Hamburg zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein schwarzer Skoda Octavia mit Hamburger Kennzeichen die Hamburger Straße. Vor dem Kreuzungsbereich Waldemar Bonsels Weg wechselte der Skoda auf die Abbiegespur, beschleunigte stark, überholte dort ein vorausfahrendes Fahrzeug und fuhr anschließend über die bereits rot anzeigende Lichtzeichenanlage weiter in Richtung Hamburg ohne abzubiegen.

Zum Zeitpunkt des Überfahrens der roten Ampelanlage hatten die dort stehenden Passanten bereits Grünlicht und waren im Begriff die Straße zu überqueren.

Die Polizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalles sowie betroffene Fußgänger, die gerade die Straße überqueren wollten. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 bei den Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell