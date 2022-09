Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Ratzeburg (ots)

30. September 2022 | Kreis Stormarn - 28.09.2022 - Reinfeld

Die Beamten der Polizeistation Reinfeld haben am 28.09.2022 in der Barnitzer Straße in Reinfeld einen 52-jährigen Mann mit einem Fahrrad angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Person gab der Wiener an, dass er das mitgeführte schwarze Damenrad in Reinfeld zuvor entwendet hätte. Genaue Angaben zu einem möglichen Tatort konnte er nicht machen.

Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und suchen aktuell anhand eines Fotos nach dem Eigentümer. Dieser melde sich bitte unter der Telefonnummer 04533/793400 bei der Polizeistation Reinfeld.

