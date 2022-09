Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses

Ratzeburg (ots)

30. September 2022 | Kreis Stormarn - 29.09.2022 - Bad Oldesloe

Gestern Nachmittag (29.09.2022) kam in der Hindenburgstraße in Bad Oldesloe zu einem Brandausbruch in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Das bandbetroffene Gebäude sowie ein Nachbargebäude sind nicht mehr bewohnbar.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einer Wohnung im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bad Oldesloer Innenstadt informiert. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich der 91-jährige Bewohner in seiner Wohnung. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Trotz der sofort eingeleiteten Brandbekämpfung durch die Einsatzkräfte breitete sich das Feuer auch auf ein Nachbargebäude aus. Bewohner kamen dabei nicht zu Schaden.

Bei den Löscharbeiten wurden zudem drei Feuerwehrleute verletzt.

Die Brandstelle wurde nach Abschluss der Brandbekämpfung beschlagnahmt.

Nach ersten Schätzungen dürfte der entstandene Sachschaden bei circa 500.000 Euro liegen.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit können keine Angaben dazu gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell