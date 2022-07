Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung: Mann berührt Reisende unsittlich am Gesäß

Halle/Saale (ots)

Am Sonntag den 17. Juli 2022 wurde eine eingesetzte Streife der Bun-despolizei gegen 21:40 Uhr am Hallenser Hauptbahnhof von einem Pärchen angesprochen. Dieses teilte mit, dass die junge Frau soeben in er Haupthalle von einer männlichen Person gegen ihren Willen unsittlich am Gesäß berührt wurde. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige auf dem Bahnhofsvorplatz festgestellt werden. Laut Aus-sage der Geschädigten soll der aus Bulgarien stammende Mann absicht-lich nah an der 27-Jährigen vorbeigegangen sein, obwohl zu dem Zeit-punkt kein Publikumsverkehr bestand und berührte sie mit seiner Hand am Gesäß. Die Geschädigte fühlte sich durch diese Handlung sehr unwohl und belästigt. Der 56-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und den strafprozessualen Maßnahmen wegen der sexuellen Belästigung zugeführt.

