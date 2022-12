Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Polizist und falsche Gewinnversprechen am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (01.12.2022) registrierte die Polizei zwei Betrugsversuche am Telefon im Stadtgebiet Ludwigshafen. Die Anrufer gaben sich als falsche Mitarbeitende einer Glücksspielfirma, mit dem Versprechen gewonnen zu haben, und als falsche Polizeibeamte aus. In beiden Fällen legten die Angerufenen direkt auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen ein Gespräch verdächtig vorkommt! Das ist nicht unhöflich. - Geben Sie keine persönlichen Daten über das Telefon preis. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind! - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

