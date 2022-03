Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in der nördlichen Innenstadt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Beamte haben heute Nacht (10.3.) zwei Männer nach einem Raub in der nördlichen Dortmunder Innenstadt festgenommen.

Gegen 0.10 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Streife von einer 38-jährigen Frau in der Straße Lütgenholz angesprochen. Sie gab an, gerade Opfer eines Raubes geworden zu sein. Zeitgleich zeigte sie auf zwei Männer in der Nähe, die zunächst flüchten konnten. Zuvor hatten die Männer der Frau eine Handtasche geraubt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten einen Tatverdächtigen im rückwärtigen Bereich des "Hannibal"-Gebäudes antreffen. Unter Androhung eines eingesetzten Diensthundes nahmen sie den Mann widerstandslos fest. Den zweiten Täter stellten sie ebenfalls in der Nähe. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Dortmund und einen 25-Jährigen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Beamten brachten beide in das Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell