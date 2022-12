POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag (30.11.2022), gegen 14:15 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter einen Parkautomaten in der Heinigstraße aufzubrechen. Der Täter ließ aus noch ungeklärten Gründen von der Tat ab. Es werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des Täters geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

