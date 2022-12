POL-PPRP: Radfahrer stürzt nach Alkoholkonsum

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (30.11.2022), gegen 09:45 Uhr, befand sich eine 60-jährige Ludwigshafenerin an der Straßenbahnhaltestelle Hemshofstraße, als ein unbekannter Mann ihr die Handtasche von der Schulter riss. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann wurde als circa 40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und schlank beschrieben. Er ...

