POL-PB: #PassAuf! Polizei mit Video-Motorrad im Einsatz

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Bei Verkehrskontrollen setzt die Polizei im Kreis Paderborn ein ziviles Videomotorrad ein, das mit einer geeichten Geschwindigkeitsmessanlage ausgestattet ist. Speziell ausgebildete Motorradpolizisten verfolgen hiermit besonders schwerwiegende Verkehrsverstöße, wie Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße oder gefährliche Überholvorgänge. Auch letztes Wochenende waren die zivilen Motorrad-Polizisten im Einsatz. Die "videografierten" Fahrmanöver wurden im Laufe der Woche ausgewertet. Im Ergebnis sind an den beiden Tagen 18 erhebliche Verkehrsverstöße beweiskräftig aufgenommen und zur Anzeige gebracht worden. Fünf Fahrzeugführer müssen jetzt neben erheblichen Bußgeldern mit Fahrverboten rechnen.

Die Kontrollen konzentrierten sich auch auf die Ortsumgehung Bad Wünnenberg, zwischen der Kreisgrenze zum Hochsauerlandkreis und der A33 bei Haaren. Hier fuhren fünf Fahrzeugführer erheblich zu schnell. Zwei Mercedes-Fahrer hatten es besonders eilig. Ein 28-Jähriger aus Hannover fuhr am Samstag auf der B480 bei Haaren mit 142 km/h statt der erlaubten 100 km/h. Negativer Spitzenreiter ist ein 47-jähriger Bielefelder. Bereits auf der Aftetalbrücke fuhr er mit über 180 km/h vor dem Polizeimotorrad, bis er bei Haaren mit 168 km/h gestoppt werden konnte. Beide Autofahrer erwarten mehrwöchige Fahrverbote sowie Bußgelder zwischen 320 und 600 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Ebenfalls am Samstag wurden gleichzeitig ein 21-Jähriger sowie eine 19-Jährige, beide aus der Region, in Leiberg angehalten. Beide hatten hintereinander in einem unübersichtlichen Kurvenbereich der L549 zwischen Bad Wünnenberg und Leiberg einen VW überholt. Glücklicherweise gab zu diesem Zeitpunkt keinen Gegenverkehr. Gegen die jungen Fahrer laufen jetzt Bußgeldverfahren mit Regelsätzen über 100 Euro sowie einem Punkt.

Am Sonntag fuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer im Almetal erheblich zu schnell. Neben einer durchgängig über dem Limit liegenden Fahrweise betrug seine Geschwindigkeit auf der L637 bei Siddinghausen 145 km/h statt der erlaubten 100 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld über 320 Euro, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Bereits in der vergangenen Woche konnten bei Laserkontrollen auf der B480 zwischen Bad Wünnenberg und Haaren an drei Tagen insgesamt 50 Fahrzeugführer aufgrund zu hoher Geschwindigkeiten und verbotswidrigem Überholen im Bereich von Sperrflächen angehalten werden. Zwei Audi-Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Paderborn fuhren mit 163 beziehungsweise 169 km/h statt der zulässigen 100 km/h in Richtung Paderborn. Dafür sind zweimonatige Fahrverbote, zwei Punkte sowie Bußgelder über mindestens 600 Euro fällig.

#PassAuf! Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen, deren Bekämpfung erklärtes Ziel der Kreispolizeibehörde ist. Der konsequente Einsatz von Geschwindigkeitsmesstechnik und das rigorose Einschreiten gegen Raser ist Teil des Sicherheitsprogramms der Polizeibehörde.

